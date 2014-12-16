В Мережі з'явилися фото гігантської медузи

Ця дивовижна істота населяє переважно Жовте і Східно-Китайське моря, передає ТСН.

Медузи можуть досягати до двох метрів в діаметрі і важити до 200 кг. Розмір цієї істоти у 100 разів перевищує розмір середньої медузи.

Вони можуть болюче вжалити, але не можуть серйозно нашкодити людині.

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Медуза настільки величезна, що фотограф здавалася карликом на її фоні.

"Ми маємо поважати і захищати природу, яка оточує нас, я вважаю, що це - наш обов'язок заради майбутнього нашої планети", - переконана фотограф.