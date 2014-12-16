Facebook охопив глобальний вірус, який розсилає і публікує відео від імені друзів (фото)

Вірус діє комплексно. Він публікує нібито відео ваших друзів, зазначає їх у публікації і розсилає повідомлення у стрічці і в «лічку».

Відео називається «Ім'я користувача PRIVATE VIDEO». В «лічку» приходять повідомлення з фотографією профілю користувача і підписом «OMG! -Facebook».

Редакція радить користувачам мережі Facebook не відкривати подібні повідомлення і не намагатися переглянути відео, інакше ваш аккаунт може бути заражений.