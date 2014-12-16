Facebook охопив глобальний вірус, який розсилає і публікує відео від імені друзів (фото)
12:28, 16 грудня 2014Наука та IT
0 0
16 грудня в соціальній мережі Facebook став швидко поширюватися глобальний вірус, пов'язаний з публікацією відео.
Вірус пропонує подивитися відео і відповісти на особисте повідомлення
Вірус діє комплексно. Він публікує нібито відео ваших друзів, зазначає їх у публікації і розсилає повідомлення у стрічці і в «лічку».
Відео називається «Ім'я користувача PRIVATE VIDEO». В «лічку» приходять повідомлення з фотографією профілю користувача і підписом «OMG! -Facebook».
Редакція радить користувачам мережі Facebook не відкривати подібні повідомлення і не намагатися переглянути відео, інакше ваш аккаунт може бути заражений.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter