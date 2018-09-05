США готуються почати космічний видобуток корисних копалин

Геологічна служба країни заявила про намір розпочати проекти з видобутку на астероїдах.

В космосі літають купи грошей. І вони настільки великі, що, вірогідно, ми на межі нової позаземної «золотої лихоманки».

Принаймні Геологічна служба США (USGS) оголосила, що хоче долучитися до видобутку корисних копалин з астероїдів. Про це пише Newsweek, додаючи, що у відомстві зізналися, що придивляються до космічних ресурсів уже кілька років.

Геолог-дослідних Центру астрогеології USGS Лашло Кештай сказав, що приватні компанії наближаються до того, щоб почати гірничу промисловість на астероїдах. Тому завдання державної служби долучитися до цього.

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«USGS усвідомила, що наш конгресовий мандат охоплює також природні ресурси у космосі», - сказав він.

«В цій точці ми проробили досить велику роботу, щоб почуватися впевненими в тому, що методи USGS для оцінки мінералів, енергоносіїв і водяних ресурсів на Землі можуть бути застосовані для оцінки ресурсів у космосі з невеликими змінами. Ми також проробили досить велику попередню роботу, щоб визначити ті сфери, де людству бракує знань і які призведуть до появи значної невизначеності в оцінках», - додав вчений.

Видання додає, що найбільшу вигоду потенційно можна отримати завдяки видобутку корисних елементів на Місяці і астероїдах. Приміром, природних супутник Землі містить значні запаси радіоактивного ізотопу гелію-3. Оцінки свідчать, що на космічному тілі їх близько мільйона тон. Видобуток речовини і доставка його на землю може дати людству екологічно чисте і безпечне джерело атомної енергії.

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Тим часом, астероїди багаті на платину і золото, поклади яких на Землі стрімко скорочуються. Організація Visual Capitalist у 2016 році підрахувала, що астероїдне кільце між Марсом і Юпітером складається з більш ніж мільйона тіл. А потенційна вартість ресурсів на них складає близько 700 квінтіліонів доларів.

Втім, до цього часу жодній країні не вдавалося розробити технологію ефективного космічного видобутку, вартість якої була б розумною. Крім того, USGS – державна структура. А уряди по всьому світу не поспішають працювати над розробкою космічної гірничодобувної галузі через «Угоду про космічний простір», підписавши яку країни погодилися, що космічні тіла включно з Місяцем не можуть бути включені в суверенітет будь-якої земної держави.

Однак, якщо державам не можна добувати сировину в космосі, жодна міжнародна угода не забороняє це робити приватним компаніям.