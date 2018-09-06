Mercedes представив власний електрокросовер (фото)

На розробку електрокару компанія витратила понад 10 млрд євро.

Німецька автомобільна компанія Mercedes-Benz на виставці в Стокгольмі представила конкурента електромобілів Tesla - електрокросовер EQC.

На його розробку компанія витратила понад 10 млрд євро, передає kommersant. Запас ходу автомобіля, за заявами компанії, складе 450 км, хоча експерти сумніваються в цьому і дають більш реалістичні 370-400 км.

EQC оснащений двома електродвигунами загальною потужністю 300 кВт (408 к/с) і розганяється до 100 км/год за 5,1 с. Максимальна швидкість -180 км/ч. Функція швидкої зарядки дозволить заряджати акумулятор від 10% до 80% за 40 хвилин.

Початок серійного виробництва заплановано на першу половину 2019 року на заводі в Бремені, пізніше автомобіль будуть виробляти і в Китаї. До 2022 року автоконцерн Daimler AG (володіє Mercedes-Benz) планує випустити 10 електромобілів.