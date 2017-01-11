Volvo планує випустити свій перший електрокар у 2019 році

Про це повідомляє Autonews.

«Ми на повній швидкості рухаємося вперед у розробці нашого першого повністю електричного автомобіля. Запуск проекту очікується в 2019 р., і в майбутньому він буде продовжений. Це буде ціла лінійка продуктів», - розповів на автосалоні в Детройті глава відділу досліджень і розробок Volvo Хенрік Грін.

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Першим електрокаром Volvo стане середньорозмірний седан. Раніше повідомлялося, що запас ходу автомобіля без підзарядки складе понад 500 кілометрів.

«Зелені» автомобілі будуть будуватися на платформах SPA і CMA, які підходять для гібридних і електричних силових агрегатів. Всього компанія Volvo планує продати до 2025 р. близько мільйона «зелених» автомобілів. Для цього кожна нова модель шведського бренду буде отримувати гібридну версію. Також перед шведською компанією стоїть завдання побудувати до 2021 р. повністю автономний автомобіль.