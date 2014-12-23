За найближчі 35 років населення Землі зросте до 9,76 млрд осіб - експерти
19:03, 23 грудня 2014Наука та IT
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Населення планети в 2014 році збільшилося приблизно на 80 млн осіб.
REUTERS
За найближчі 35 років, згідно з прогнозами, населення планети зросте до 9,76 млрд осіб.
Такі дані навів у Ганновері німецький фонд ”Населення Землі” (Stiftung Weltbevlkerung), передає ТАСС.
Населення Землі у 2014 році зросло приблизно на 80 млн осіб.
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За оцінкою фонду, на 1 січня 2015 року у світі житимуть майже 7,3 млрд осіб. З них приблизно 10% становитимуть європейці, 15% - вихідці з країн Африки, 60% - держав Азії.
За найближчі 35 років, згідно з прогнозами, населення планети зросте на 34% - до 9,76 млрд осіб, причому до 2050 року число європейців скоротиться до 7,5% загальної чисельності населення.
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