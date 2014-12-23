NASA розробляє станції для польотів людей на Венеру

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на The Independent, на борту кожної станції буде по два астронавти. Експедиція триватиме 30 днів, після чого дослідники будуть повертатися на Землю. Вчені NASA пояснюють, що дослідження Венери значно перспективніше, ніж марсіанська програма, оскільки хімічний склад планети більше схожий на земний. Планета також розташована ближче до Землі, ніж Марс.

Читайте такожNASA готує астронавтів для висадки на астероїд

В цей же час, температура на поверхні Венери досягає 462 градусів за Цельсієм, а атмосферний тиск у 92 рази вищий, ніж земне. Тому спускатися на поверхню планети люди не зможуть. Але летюча станція дозволить астронавтам безпечно досліджувати Венеру. Вчені вирахували, що на висоті 48 км над поверхнею температура буде прийнятною для життя людини. Крім того, гравітація на такій висоті буде трохи слабша ніж земна.

Проект станцій для Венери лише на стадії розробки. Його робоча назва - Havoc. Однак розробники концепції сподіваються, що їх роботу затвердять, і астронавти з Землі полетять на Венеру. Нещодавно у NASA заявили, що на Марсі виявлено джерело органіки. За словами вчених, виявлені органічні молекули в пробі грунту і викиди метану, в сукупності можуть говорити про присутність раніше життя на Марсі. У NASA провели пробний політ космічного корабля Orion, який вже через 7 років зможе доставити на Марс 6 астронавтів.