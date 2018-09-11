В Австралії знайшли величезні золоті самородки: вага найбільшого майже 100 кг (фото)

У країні цю знахідку вже назвали феноменальною і захоплюючою.

В Західній Австралії шахтарі знайшли два величезні камені з рясними вкрапленнями золотої породи.

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Кожен з цих каменів коштує за першими і приблизними оцінками - мільйони доларів. У найбільшому з них, який важить 95 кг, міститься близько 2400 унцій золота (це більше 70 кг), повідомили у добувній компанії RNC Minerals, передає Бі-бі-сі. У компанії уточнили, що минулого тижня з шахти поблизу Калгурлі вдалося добути золота на суму близько $11 млн.

Знахідку шахтарів оцінюють як дуже рідкісну. "Люди все ще знаходять самородки на території золотих копалень, але зазвичай вони важать всього кілька унцій", - сказав професор Сем Спірінг, керівник австралійської гірничодобувної школи в університеті Кертін.

Золотодобувачі оцінили більший з каменів приблизно в $3 млн, а другий самородок вагою 63 кг (в ньому 1600 унцій золота) - $1,9 млн.

Основний склад каменів - кварцова порода.

За словами професора Спірінга, зазвичай шахтарі Австралії видобувають близько 2 кг золота на тонну скельної породи. "Дуже рідко ми бачимо подібні результати. Це феноменальна і захоплююча знахідка", - говорить він.

До виявлення золота минулого тижня спеціалізацією шахти був видобуток нікелю.

Австралійський Калгурлі - золотодобувний регіон з великою історією. Місто Калгурлі було засноване 17 червня 1893 року золотошукачем Патріком Хенненом, який виявив поблизу велике родовище золота, до цих пір вважається одним з найбільших в Австралії (цю місцевість часто називають "Золотою милею").