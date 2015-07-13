Данські археологи виявили 2000 дрібних золотих спіралей (фото)

Близько 2000 шматочків закрученого золотого дроту були виявлені в регіоні Боусленн (Данія), передає "Моя планета" з посиланням на Daily Mail. Спіралі зроблені з твердого дроту, довжина кожного шматочка становить близько 3 см, а вага - 300 гр. Вік спіральок допомогли визначити знайдені поруч з ними позолочені шпильки для одягу.

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Призначення цієї незвичайної знахідки поки нез'ясоване. Вчені припускають, що спіральки могли бути частиною церемоніального одягу правителя, вказувати на статус людини, використовуватися як прикраси або для краси вплітатися у волосся. Працівники Національного музею Данії також припустили, що спіральки могли використовуватися в якості аксесуарів для капелюха або парасольки. Однак більшість вчених сходяться на думці, що подібні речі могли належати дуже знатній особі або самому королю.

Цікаво, що подібні дрібні артефакти раніше не траплялися на розкопках в північній частині Європи - до останнього моменту подібні знахідки були характерні для півдня Європи. Так, наприклад, під час розкопок Трої в експедиції Генріха Шлімана було знайдено близько 10 тис. дрібних прикрас, і серед них також зустрічалися невеликі спіралі із золотого дроту.

Зазначимо, що таємничі спіралі - не перша золота знахідка в цьому регіоні. Раніше археологи виявили фактично на цьому ж місці золоті браслети, а в XIX столітті місцеві жителі знайшли там же прекрасно збережені золоті тарілки. За словами вчених, по сукупній масі знайденого золота часів бронзового століття це місце стало найбагатшим в Північній Європі.