Нейромережа Facebook навчилася розпізнавати меми

Крім стандартних картинок з мемами нейромережа здатна покадрово сканувати відеоролики.

Інженери Facebook і Instagram представили нейромережу Rosetta, здатну розпізнавати картинки з текстами.

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У перспективі розробка дозволить боротися зі спамом, образливим і агресивним контентом на зображеннях.

Нейромережа створена на базі технології оптичного розпізнавання тексту, розробленої Facebook в 2015 році, передає kommersant. Принцип роботи нейромережі полягає у виявленні прямокутних зон усередині картинок, де може міститися текст. Далі Rosetta розпізнає текст і транскрибирует його.

В даний час Rosetta може ідентифікувати кілька мов, переважно латиницю. Крім стандартних картинок з мемами нейромережа здатна покадрово сканувати відеоролики.