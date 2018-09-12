Нейромережа Facebook навчилася розпізнавати меми
15:15, 12 вересня 2018Наука та IT
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Крім стандартних картинок з мемами нейромережа здатна покадрово сканувати відеоролики.
Ілюстрація / REUTERS
Інженери Facebook і Instagram представили нейромережу Rosetta, здатну розпізнавати картинки з текстами.
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У перспективі розробка дозволить боротися зі спамом, образливим і агресивним контентом на зображеннях.
Нейромережа створена на базі технології оптичного розпізнавання тексту, розробленої Facebook в 2015 році, передає kommersant. Принцип роботи нейромережі полягає у виявленні прямокутних зон усередині картинок, де може міститися текст. Далі Rosetta розпізнає текст і транскрибирует його.
В даний час Rosetta може ідентифікувати кілька мов, переважно латиницю. Крім стандартних картинок з мемами нейромережа здатна покадрово сканувати відеоролики.
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