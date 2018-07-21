Facebook призупинив співпрацю з компанією Crimson Hexagon, яку пов’язують із Росією

Crimson Hexagon має контракти на аналіз публічних даних Facebook для клієнтів, серед яких є російська некомерційна організація.

Facebook призупинив співпрацю з аналітичною фірмою Crimson Hexagon через її ймовірні зв’язки з Росією.

Нині досліджується, як фірма збирає та публікує інформацію, отриману від користувачів соціальної мережі, передає Радіо Свобода.

Facebook 20 липня заявив, що поки що не знайшов доказів того, що компанія Crimson Hexagon, що базується в штаті Массачусетс, отримує неналежним чином інформацію від Facebook або Instagram, триває дослідження.

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За даними видання The Wall Street Journal (WSJ), Crimson Hexagon має контракти на аналіз публічних даних Facebook для клієнтів, серед яких є російська некомерційна організація «Фонд розвитку громадянського суспільства», що має зв’язки з Кремлем та декількома урядовими агентствами США.

За інформацією газети, Фонд розвитку громадянського суспільства використовував інформацію Crimson Hexagon для вивчення російської громадської думки про уряд президента Володимира Путіна.

З 2014 року фірма також уклала 22 окремі контракти вартістю понад 800 000 доларів з кількома урядовими установами США.

Crimson Hexagon описує себе як найбільший у світі архів постів з соціальних мереж, з приблизно трильйоном повідомлень від сайтів, зокрема і Twitter.

Кілька інформаційних агентств повідомили, що фірма не відповіла на запит про коментар.

Проте WSJ зазначає, що Кріс Бінгам, головний технолог Crimson Hexagon, заявив раніше цього тижня, що компанія дотримується політики своїх партнерів із соціальних мереж і не «збирає приватні дані від провайдерів соціальних мереж або когось іншого».

Як повідомляв УНІАН, у березні навколо найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув скандал після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їх згоди.

Пізніше у Facebook повідомили, що Cambridge Analytica отримала дані 87 мільйонів користувачів.

Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для визначення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.