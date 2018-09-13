Забули заповіти Стіва Джобса: західні експерти розкритикували нові iPhone

Давно пройшли ті часи, коли кожна нова модель смартфона від Apple зустрічалася з невимовним захопленням.

Напередодні в місті Купертіно (штат Каліфорнія, США) в ході традиційного заходу корпорація Apple презентувала порцію нових гаджетів.

Читайте такожiPhone Xs Max проти Samsung Galaxy Note 9: доведеться обирати між «монобровою» і стілусом

Найбільший ажіотаж серед фанатів "яблучної" продукції вчергове викликали три моделі смартфонів - iPhone Xs, iPhone Xs Max і iPhone XR, передає Главред. Однак, як аналітики західних спеціалізованих порталів, "купертинівці" не стали особливо перекручуватися і показувати щось принципово нове, а лише допрацювали iPhone випуску-2017.

iPhone Xs, який фанати-"яблучники" чекали майже рік, представляє собою більш-менш точну копію торішнього iPhone X. Діагональ екрану гаджета складає 5,8 дюйма, і при цьому він "окупував" практично всю передню панель - така собі данина "безрамочному" тренду на ринку смартфонів. iPhone Xs Max, в свою чергу, лише збільшена копія iPhone Xs. Тут діагональ екрану - 6,5 дюйма.

Цікаво, що у Apple в черговий раз відмовилися від "заповітів Стіва Джобса", почули прохання фанатів і вперше за всю історію своїх гаджетів, реалізували функцію двох SIM-карт.

Також експерти розкритикували рішення інженерів корпорації поставити на iPhone Xs і iPhone Xs Max новітній процесор A12 Bionic, здатний виконувати трильйони операцій в секунду. Таке програмне рішення, на їхню думку, буде актуально тільки для тих користувачів, які не уявляють життя без мобільних ігор, або тих, хто працює в сфері обробки відео, а для середньостатистичних користувачів цей процесор є надто потужним.

Відомо, що iPhone Xs буде коштувати $999, а iPhone Xs Max - $1099.

iPhone XR - нове рішення від Apple в умовно "бюджетному" діапазоні. Саме тому в ньому використаний застарілий LCD-екран замість дорогого OLED. Цей смартфон вийде у шести яскравих кольорах (на відміну від золотистих тонів iPhone Xs і iPhone Xs Max) і є офіційним "наступником" торішнього iPhone 8. iPhone XR обійдеться покупцеві в $935.