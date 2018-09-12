iPhone Xs або iPhone 9: якими будуть нові iPhone від Apple (фото, відео)
Сьогодні, 12 вересня, на традиційній презентації компанія Apple представить нові iPhone.
Поки невідомо, як саме їх назвуть - серед можливих "імен" згадувалося і iPhone 9, і iPhone Xs, iPhone XS Plus і навіть iPhone Хс. Але зараз багато ЗМІ все ж називають саме iPhone Xs, Xs Max і XR новими продуктами компанії. Крім того, компанія Apple може представити Watch Series 4 із збільшеним дисплеєм.
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Передбачається, що продажі смартфонів почнуться в кінці вересня. За чутками, всі пристрої будуть зовні схожі на iPhone X (той же безрамковий екран, Face ID), але самі екрани відрізняються розмірами.
Нові iPhone можуть включати дві версії AMOLED з розміром 5,8 та 6,5 дюймів відповідно, а також менш дорогу версію з 6.1-дюймовим екраном з РК-екраном.
Exclusive: This is 'iPhone XS' — design, larger version, and gold colors confirmed https://t.co/XfGJODq7Vm by @_insidepic.twitter.com/fOezPOMV8i— 9to5Mac (@9to5mac) August 30, 2018
Бюджетна версія буде оснащена Face ID, функцією Dual-SIM та великим екраном (в ній буде більш простий екран, LCD — як в iPhone 8), а також будуть алюмінієві бічні грані замість сталевих.
Судячи з опублікованими раніше фотографій нових iPhone XS, обидва варіанти будуть продаватися в золотий забарвленням. Всього ж iPhone XS вийдуть в трьох кольорах - ще буде "сірий космос" і сріблястий.
За іншими даними, молодша модель Хс буде випускатися в червоному, синьому, білому кольорах.
Скільки буде коштувати новий iPhone 2018
Ось тут чутки ходять різні. На думку аналітиків,пристрої будуть коштувати не більше $1000, а принаймні одна новинка отримає підтримку Apple Pencil.
За іншою інформацією, ціни на iPhone складають: - iPhone 9 - 799 євро; - iPhone XS - 909 євро; - iPhone XS Plus — 1149 євро. Зазначається, що вказана вартість - базових моделей з об'ємом пам'яті 64 ГБ.
Нагадаємо, що дивитися відео та текстову онлайн-трансляцію презентації Apple можна на сайті УНІАН.