Вчені вперше побачили на супутнику Сатурна Титані пилові бурі

Таким чином Титан став третім після Землі і Марса тілом Сонячної системи, де зафіксовані пилові бурі.

Дані, надіслані на Землю космічним апаратом Cassini, вказали на наявність гігантської пилової бурі, що вирувала на супутнику Сатурна кілька років тому.

Стаття з інтерпретацією цих даних вийшла в журналі Nature Geoscience. Таким чином Титан став третім після Землі і Марса тілом Сонячної системи, де зафіксовані пилові бурі.

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«Титан – дуже активний супутник, — пояснив Себастьєн Родрігес, автор роботи з Університету Парижа імені Дені Дідро, — Ми вже знали це з його геології і вуглецевого циклу. Тепер ми можемо додати ще одну аналогію з Марсом: активний пиловий цикл, в якому органічна пилюка може підніматися з великих дюн навколо екватора Титану».

На інфрачервоних знімках 2009 року, зроблених під час рівнодення на Титані, вчені розгледіли світлі області.

Спочатку ці плями прийняли за метанові хмари в атмосфері, однак при детальному розгляді стало ясно, що хмари формуються набагато вище тих висот, на яких з'явилися плями. Комп'ютерне моделювання показало, що білими областями виявилася пилюка, що піднімається з дюн поривами вітру.