Вчені вперше побачили на супутнику Сатурна Титані пилові бурі
Дані, надіслані на Землю космічним апаратом Cassini, вказали на наявність гігантської пилової бурі, що вирувала на супутнику Сатурна кілька років тому.
Стаття з інтерпретацією цих даних вийшла в журналі Nature Geoscience. Таким чином Титан став третім після Землі і Марса тілом Сонячної системи, де зафіксовані пилові бурі.
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«Титан – дуже активний супутник, — пояснив Себастьєн Родрігес, автор роботи з Університету Парижа імені Дені Дідро, — Ми вже знали це з його геології і вуглецевого циклу. Тепер ми можемо додати ще одну аналогію з Марсом: активний пиловий цикл, в якому органічна пилюка може підніматися з великих дюн навколо екватора Титану».
На інфрачервоних знімках 2009 року, зроблених під час рівнодення на Титані, вчені розгледіли світлі області.
Спочатку ці плями прийняли за метанові хмари в атмосфері, однак при детальному розгляді стало ясно, що хмари формуються набагато вище тих висот, на яких з'явилися плями. Комп'ютерне моделювання показало, що білими областями виявилася пилюка, що піднімається з дюн поривами вітру.