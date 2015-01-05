В Єгипті знайшли могилу стародавньої цариці - BBC

Про це повідомляє ВВС Україна із посиланням на уряд країни.

Могилу знайшли в районі селища Абусір, розташованого на південний захід від столиці Каїра. Припускають, що у ній похована дружина або мати фараона Неферефре, який правив майже 4,5 тисячі років тому.

Міністр історичної спадщини Єгипту Мамду ель-Даматі розповів, що її ім'я, Хентакавесс, викарбуване на стіні в некрополі.

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Урядовець додав, що за династичною нумерацією вона стане Хентакавесс III.

Могилу знайшли у комплексі поховання фараона Неферефре.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські вчені виявили в Єгипті, у провінції Сохаг, гробницю невідомого раніше фараона.