В Єгипті знайшли могилу стародавньої цариці - BBC
Археологи в Єгипті виявили поховання раніше невідомої цариці.
Про це повідомляє ВВС Україна із посиланням на уряд країни.
Могилу знайшли в районі селища Абусір, розташованого на південний захід від столиці Каїра. Припускають, що у ній похована дружина або мати фараона Неферефре, який правив майже 4,5 тисячі років тому.
Міністр історичної спадщини Єгипту Мамду ель-Даматі розповів, що її ім'я, Хентакавесс, викарбуване на стіні в некрополі.
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Урядовець додав, що за династичною нумерацією вона стане Хентакавесс III.
Могилу знайшли у комплексі поховання фараона Неферефре.
Раніше УНІАН повідомляв, що американські вчені виявили в Єгипті, у провінції Сохаг, гробницю невідомого раніше фараона.