Робопса Boston Dynamics навчили танцювати (відео)

Робот показав запальний танцювальний номер під пісню Uptown Funk Бруно Марса.

Інженери американської компанії Boston Dynamics навчили танцювати свого чотирилапого робота Spot Mini.

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Відео, на якому робот демонструє свої вміння під пісню Uptown Funk Бруно Марса, опубліковано на каналі компанії в Youtube.

Танцювальний номер робота був тепло зустрінутий користувачами. Коментатори відзначають, що Spot Mini танцює краще, ніж чимало людей. Деякі також висловили радість з приводу того, що робот поки навчається танцям, а не поводженню зі зброєю.

Раніше в Boston Dynamics показали паркур у виконанні свого андроїда Atlas.