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Робопса Boston Dynamics навчили танцювати (відео)

16:41, 16 жовтня 2018
Наука та IT
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Американські інженери навчили робота танцювати / Скріншот - Youtube, BostonDynamics

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Відео, на якому робот демонструє свої вміння під пісню Uptown Funk Бруно Марса, опубліковано на каналі компанії в Youtube.

Танцювальний номер робота був тепло зустрінутий користувачами. Коментатори відзначають, що Spot Mini танцює краще, ніж чимало людей. Деякі також висловили радість з приводу того, що робот поки навчається танцям, а не поводженню зі зброєю.

Раніше в Boston Dynamics показали паркур у виконанні свого андроїда Atlas.

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Теги: #робот#Boston Dynamics