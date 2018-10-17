Названа дата старту офіційних продажів "бюджетного" смартфона iPhone Xr в Україні

В Apple окремо вказали терміни появи смартфона iPhone Xr в Україні — це відбудеться 2 листопада 2018 року, всього на тиждень пізніше країн першої хвилі.

Компанія Apple нагадала про швидкий старт продажів "бюджетного" смартфона iPhone Xr, а також оголосила дату продажу цієї моделі в Україні.

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На ключових ринках покупці зможуть зарезервувати свій примірник iPhone Xr вже через два дні — 19 жовтня 2018 року. Реальні поставки почнуться через тиждень, 26 жовтня, пише itc.ua.

Смартфон буде доступний у трьох варіантах пам'яті (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ) і шести кольорах (чорний, білий, блакитний, жовтий, кораловий, червоний) за ціною від $749 в США. До країн першої хвилі традиційно входять США, Австралія, а також країни Європи та Азії.

При цьому в Apple окремо вказали терміни появи смартфона iPhone Xr в Україні — це відбудеться 2 листопада 2018 року, всього на тиждень пізніше країн першої хвилі. Наша країна потрапила в одну компанію з Південною Кореєю, В'єтнамом, Вірменією, Грузією, Казахстаном та іншими країнами. Рекомендована вартість смартфона iPhone Xr в Україні поки невідома, можна припустити, що вони стартують з позначки 27 999 грн — 29 999 грн, пише видання.

Зазначимо, що основними відмінностями моделі iPhone Xr від старших iPhone Xs/Xs Max є IPS-екран з роздільною здатністю 1792×828 точок, алюмінієві (а не сталеві) рамки корпусу, інші кольори оформлення і деякі апаратні спрощення. При цьому смартфон отримав той же новітній процесор A12 Bionic, фронтальну камеру TrueDepth з поліпшеним Face ID, функцію Tap To Wake (розблокування дотиком) і т. д.

Нагадаємо, що офіційні продажі смартфонів Apple iPhone Xs і iPhone Xs Max, а також розумний годинник Apple Watch Series 4 в Україні стартують 19 жовтня 2018 року. Смартфони iPhone Xs і iPhone Xs Max будуть доступні в трьох варіаціях пам'яті – 64GB, 256GB, 512GB і в трьох різновидах кольору – Gold, Space Gray, Silver. Ціна на ці новинки стартуватимуть від 37 999 грн (за умови придбання за системою trade-in) або від 40 999 грн. (повна вартість) – на iPhone Xs і від 44 999 грн – на iPhone Xs Max. Що стосується Apple Watch, вони будуть реалізовуватися у двох розмірах – 40 і 44 мм і в трьох кольорах – Silver, Gold і Space Grey, ціна – від 14 999 грн.