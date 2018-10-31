Названа дата наступного після аварії "Союзу" відправлення екіпажу на МКС

Спроба відправити космонавтів на МКС раніше в цьому місяці закінчилася аварією.

Наступна пілотована експедиція може відправитися до Міжнародної космічної станції (МКС) 3 грудня.

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Про це повідомив виконавчий директор «Роскосмосу» з пілотованих програм Сергій Крикальов, передають російські ЗМІ. На «Союзі МС-11» на станцію вирушать росіянин Олег Кононенко, канадець Давид Сен-Жак і американка Енн Макклейн. Повернення на Землю екіпажу, що працює зараз на МКС, планується 20 грудня.

«Зараз промисловість робить значні зусилля для того, щоб зрушити запуск корабля на третє число, і посадка очікується десь в районі 20 грудня», - сказав представник «Роскосмосу».

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня «Союз-ФГ» не змогла вивести на орбіту пілотований корабель «Союз МС-10» з російським космонавтом Олексієм Овчініним і астронавтом NASA Ніком Хейгом. Ракета успішно пішла зі старту, але через кілька хвилин сталася нештатна ситуація. У РФ назвали причиною аварії нештатну роботу датчика поділу першого і другого ступенів.