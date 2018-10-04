Космічна експедиція повертається з МКС на Землю (подію завершено)

На Землю сьогодні вдень летять американці Річард Арнольд і Ендрю Фойстел, а також росіянин Олег Артем'єв.

Сьогодні, 4 жовтня, на Міжнародній космічній станції (МКС) завершилася робота 56-ї експедиції. Троє членів екіпажу - астронавти Річард Арнольд і Ендрю Фойстел (обидва США), а також росіянин Олег Артем'єв - повернуться на Землю.

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Спуск відбудеться на вантажівці Союз МС-08 - на такій же, в корпусі якої нещодавно знайшли дірку.

Розстикування корабля з МКС заплановане на 10:57 за київським часом, а приземлення спускного апарата - у 14:45 приблизно в 150 км на південний схід від міста Жезказган в Казахстані.

Таким чином, тривалість перебування на МКС екіпажу експедицій 55/56 складе приблизно 197 діб. Космонавти прилетіли на орбіту ще 21 березня і з того часу 3152 рази облетіли нашу планету, "намотавши" близько 135 млн км шляху.

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