Пріоритетною версією аварії "Союз-ФГ" назвали помилку при збірці на "Байконурі"

По всій вірогідності, пошкодження було завдано в ході підйому бічного блоку підйомним краном.

Експерти, які розслідують аварію ракети-носія «Союз-ФГ», схиляються до того, що причиною НП стала помилка, допущена в ході складання виробу в монтажно-випробувальному корпусі космодрому «Байконур».

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«По всій вірогідності, пошкодження було завдано в ході підйому бічного блоку підйомним краном. Це не конструкторська помилка і не заводський брак. Скоріше, мова йде про експлуатаційні помилки», - заявило джерело kommersant, близьке до Міноборони. Офіційну доповідь про причини аварії обіцяють підготувати до кінця тижня.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня ракета-носій «Союз-ФГ» не змогла вивести космічний корабель «СоюзМС-10» на орбіту. Екіпажу, який складається з російського космонавта Олексія Овчініна і американського астронавта Ніка Хейга, вдалося евакуюватися в рятувальній капсулі на Землю. До з'ясування причин аварії припинені всі пілотовані пуски до МКС. Версії аварії «Союз-ФГ» «Роскосмос» відмовляється називати до завершення роботи комісії.