Вчені прогнозують стрімке підвищення рівня світового океану

Згідно з опублікованим у журналі Nature дослідженням, з 1990 року рівень морів і океанів підвищувався в 2,5 рази швидше, ніж у перші 90 років минулого століття, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Вчені вважають, що причини цього явища потрібно шукати в таненні льодовиків Гренландії і Західної Антарктиди, що викликані антропогенним фактором.

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