Вчені прогнозують стрімке підвищення рівня світового океану
08:23, 15 січня 2015Наука та IT
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Американські вчені з'ясували, що рівень світового океану піднімається набагато більш стрімкими темпами, ніж раніше.
REUTERS
Згідно з опублікованим у журналі Nature дослідженням, з 1990 року рівень морів і океанів підвищувався в 2,5 рази швидше, ніж у перші 90 років минулого століття, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Вчені вважають, що причини цього явища потрібно шукати в таненні льодовиків Гренландії і Західної Антарктиди, що викликані антропогенним фактором.
Читайте такожВикиди вуглекислого газу в 2014 році поб'ють рекордЗа прогнозами, в майбутньому танення льоду і підвищення рівня світового океану будуть відбуватися ще активніше.
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