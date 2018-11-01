З'явилося відео аварії російського "Союзу"

Комісія "Роскосмосу" раніше оголосила, що причиною аварії "Союзу" стала деформація датчика розподілу.

"Роскосмос" опублікував відео аварії ракети "Союз-ФГ", яка сталася 11 жовтня.

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На записі з камери, встановленої на ракеті, показано момент нештатного поділу першого й другого ступенів. Відеозапис опублікований у Facebook "Роскосмосу".

31 жовтня в "Роскосмосі" заявили, що причиною аварії ракети "Союз-ФГ", яка сталася 11 жовтня, стала нештатна робота датчика, що сигналізує про розподіл першого та другого щаблів носія.

Нагадаємо, 11 жовтня відбулося аварійне відключення двигунів другого ступеня при запуску корабля "Союз МС-10" до МКС.