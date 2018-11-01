Xiaomi представила обігрівач, яким можна управляти зі смартфона (фото)

Ним можна керувати зі смартфона через відповідний додаток, або голосом через розумні колонки.

Компанія Xiaomi представила розумний електричний обігрівач з сенсорним екраном, який отримав назву Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition.

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Це перший обігрівач, який підтримує екосистему Mijia і може управлятися зі смартфона через відповідний додаток, або голосом через розумні колонки Xiaomi, передає ixbt.com. Пристрій оснащений сенсорним екраном, на якому може відображатися різна інформація, включаючи виставлену температуру нагрівання і вологість повітря в приміщенні. Екран має три ступені яскравості підсвічування, щоб обігрівач було комфортно використовувати вночі. Також підсвічуванняможна повністю відключити.

Температуру нагріву можна регулювати в діапазоні від 16 до 32°C. Вбудований подвійний температурний датчик постійно вимірює температуру повітря, щоб використовувати електроенергію максимально економічно.

Маса обігрівача становить 6,4 кг, товщина корпуса становить 9 см. Пристрій отримав кілька систем захисту, зокрема, подача живлення припиняється, коли датчики фіксують в будь-якому місці нагрівання до 95°C або нахил корпусу більше ніж на 45°.

Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition пропонується за ціною $57.