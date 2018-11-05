Samsung презентує розкішний телефон-розкладачку з двома екранами

Смартфон Samsung W2019 буде оснащений двома 4,2-дюймовими Super AMOLED-екранами з роздільною здатністю Full HD кожен.

Компанія Samsung 9 листопада представить складаний телефон W2019 з двома екранами.

Пристрій буде коштувати близько $2000, пише "Новое время" з посиланням на Pocket Now.

Компанія Samsung випускає смартфони-розкладачки на базі своїх звичайних флагманів серії Galaxy S вже не перший рік. У цьому році на зміну моделі W2018 повинна прийти W2019. Прем'єра новинки відбудеться 9 листопада в Усі, китайському місті недалеко від Шанхая.

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За попередніми даними, смартфон Samsung W2019 буде оснащений двома 4,2-дюймовими Super AMOLED-екранами з роздільною здатністю Full HD кожен, восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц, графікою Adreno 630, модемом X20 LTE з підтримкою швидкості передачі даних до 1,2 Гбіт/с, а також роз'ємом USB Type-C. Камери у новинки будуть такі ж, як у Galaxy S9 Plus.

Додамо, що новий преміум-смартфон від Samsung, швидше за все, втратить традиційного для пристроїв компанії аудіороз'єм. Апарат оснащений лише портом USB Type-C, подібно багатьом сучасним флагманам. Це рішення може свідчити про те, що незабаром Samsung має намір поширити цю практику і на інші моделі.

Традиційно, флагманські розкладачки від Samsung призначені для ринків Китаю та Кореї. Коштувати новий гаджет буде біля $2000.