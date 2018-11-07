Apple почала продажі нових гаджетів

Компанія почала роздрібні продажі нових планшетів iPad Pro, а також комп'ютерів MacBook Air і Mac Mini.

Компанія Apple почала роздрібні продажі нових планшетів iPad Pro, а також комп'ютерів MacBook Air і Mac Mini, які були представлені минулого тижня в рамках спеціального заходу в Нью-Йорку.

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З сьогоднішнього дня, 7 листопада, їх можна знайти в роздрібних магазинах більш ніж в 40 країнах, повідомляє ITC.

Продажі стартують в різний час з урахуванням часових поясів, до кінця дня новинки з'являться в магазинах Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Угорщини, Німеччини, Гонконгу, Данії, Джерсі, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, США, Китаю, Латвії, Литви, Люксембургу, Макао, Монако, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, ОАЕ, на острові Мен, Польщі, Португалії, Пуерто‑Ріко, Румунії, Сінгапурі, Словаччині, Словенії, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Естонії та Японії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни на новинки від Apple будуть наступними:

•Apple iPad Pro 11— від 26 999 гривень;

•Apple iPad Pro 12,9 - від 33 999 гривень;

•Apple MacBook Air 13,3 retina - від 39 999 гривень;

•Apple Mac Mini — від 28 999 гривень.