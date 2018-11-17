У США стартував космічний корабель Cygnus з вантажем для МКС
Ракета-носій Antares з космічним кораблем Cygnus стартувала з космодрому Wallops в штаті Вірджинія, він доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) більше 3 тонн вантажу.
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Про це повідомляється в Twitter американського аерокосмічного агентства (NASA).
Запуск був проведений в 11:01 за Києвом, стикування Cygnus з МКС відбудеться 19 листопада. На даний час корабель виведений на орбіту Землі.
Пуск Antares двічі переносився через негоду, спочатку ракета мала стартувати 15 листопада, а потім - наступного дня.
Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня російська ракета "Союз-ФГ" не змогла вивести космічний корабель "Союз МС-10" на орбіту. Екіпажу, який складався з російського космонавта Олексія Овчініна та американського астронавта Ніка Хейга, вдалося евакуюватися в рятувальній капсулі на Землю. До з'ясування причин аварії російської ракети припинено всі пілотовані пуски до МКС.
LIFTOFF! @northropgrumman's #Antares rocket just launched from @NASA_Wallops in Virginia. Heading to @Space_Station, the #Cygnus cargo vehicle will deliver about 7,400 pounds of @ISS_Research and cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/mzKW5uDsTipic.twitter.com/vpUXFYvK6S— NASA (@NASA) November 17, 2018