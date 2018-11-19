NASA починає випробування технології для безшумних надзвукових літаків

Випробування технології, яка дозволить уникнути вибуху при подоланні бар’єру швидкості звуку, починаються цього місяця в Техасі.

Місія NASA з проведення революції в повітряних подорожах робить великий крок вперед, адже аерокосмічна агенція США починає будувати свій експериментальний надзвуковий літак X-59 QueSST.

Про це повідомляє CNN, додаючи, що розробку NASA часом називають «сином Конкорда». На замовлення агенції прототип збудує компанія Lockheed Martin, яка, зокрема, займається виробництвом американських військових винищувачів.

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«Початок виробництва в рамках проекту – це великий стрибок вперед для X-59 і майбутнього тихих надзвукових комерційних перельотів», - сказав керівник програми Low Boom Flight Demonstrator в Lockheed Martin Пітер Іосіфідіс.

NASA підписала контракт з виробником бойових літаків на 247,5 мільйонів доларів для побудови тихого надзвукового літака. Перед тим агенція збирається впродовж поточного місяця випробовувати технологію, яка, власне, забезпечить безшумність новій розробці. Випробування пройдуть в Техасі.