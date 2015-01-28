Виявлено надмасивний двійник Сатурна з величезними кільцями

Об'єкт був виявлений ще в 2012 році, зазначається на сайті Рочестерського університету, передає "Новое время".

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Гігантська планета розташована на орбіті зірки, яка віддалена від Сонця більш ніж на 400 світлових років (близько 4 квадрильйонів км). Маса об'єкта J1407, що згідно з підрахунками, від 10 до 40 разів більше маси найбільшої планети Сонячної системи - Юпітера. Маса самої зірки цієї системи менша ніж у Сонця і складає близько 90% від неї.

Дослідна групи з'ясувала, що у J1407 є 30 кілець діаметром до 120 млн км, що приблизно в 200 разів перевищує зовнішній діаметр кілець Сатурна. Кільця утворені з кам'яних уламків, пилу і навіть астероїдів.

Астрономи відзначили, що в районі кілець йде "інтенсивне утворення супутників". На користь цього говорить знайдений зазор між кільцями. У статті робиться висновок, що останнє може вказувати на наявність у J1407 супутника розміром із Землю або Марс.

Вік системи оцінили в "скромні" 16 млн років. Через це астрофізики вважають, що в найближчі пару мільйонів років кільця навколо J1407 зменшаться, а їх місце на орбітах займуть кілька супутників, які сформуються.