Сьогодні Землю накриє хвиля від потужного спалаху на Сонці, що увійшов в розряд найсильніших (відео)

Як правило, подібні явища спричиняють погіршення самопочуття у залежних від погоди людей, надзвичайно яскраве полярне сяйво і перешкоди у системах зв'язку. Про це повідомляє Новое Время.

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Спалах на поверхні Сонця класу Х2.2 (найсильніші) помітили увечері 11 березня. Його викликала група плям AR2297, які розташовані неподалік від центру сонячного диска. Фотографії спалахів, зроблені в УФ-діапазоні, опубліковані на сайті NASA.