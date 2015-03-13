Сьогодні Землю накриє хвиля від потужного спалаху на Сонці, що увійшов в розряд найсильніших (відео)
14:14, 13 березня 2015Наука та IT
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У п'ятницю, 13 березня, до Землі дійде ударна хвиля від потужного спалаху, який стався на Сонці дві доби тому.
Спалах на Сонці класу Х2.2 помітили11 березня / ТСН
Як правило, подібні явища спричиняють погіршення самопочуття у залежних від погоди людей, надзвичайно яскраве полярне сяйво і перешкоди у системах зв'язку. Про це повідомляє Новое Время.
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Спалах на поверхні Сонця класу Х2.2 (найсильніші) помітили увечері 11 березня. Його викликала група плям AR2297, які розташовані неподалік від центру сонячного диска. Фотографії спалахів, зроблені в УФ-діапазоні, опубліковані на сайті NASA.
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