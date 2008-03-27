Adobe відкрила безкоштовний Photoshop в онлайні

Adobe Systems відкрила для публічного бета-тестирования онлайнового фоторедактора Photoshop Express, повідомляється в прес-релізі компанії. Новий сервіс є полегшеним варіантом програми Photoshop, і доступний тільки через веб-інтерфейс.

Доступ до Photoshop Express безкоштовний. Після реєстрації в системі користувачам надається два гігабайти дискового простору для зберігання файлів. Додаток дозволяє редагувати зображення і додавати до них різні ефекти.

Всього в Photoshop Express присутні три групи інструментів: Basics, Tuning і Effects. Перший розділ дозволяє коригувати баланс кольору фотографії, прибирати "червоні очі", повертати і обрізати картинку. Tuning містить інструменти для зміни балансу білого, яскравості, контрастності і різкості зображення. Effects дозволяє перетворювати кольоровий знімок на чорно-білий, а також спотворювати фотографію.

Такі сервіси, як малювання ліній, друк тексту, олівець у Photoshop Express недоступні.

У Adobe наголошують, що робота над Photoshop Express не завершена. Користувачам пропонується направляти в компанію свої пропозиції і зауваження щодо роботи сервісу. В цей час Photoshop Express доступний тільки англійською мовою.

Лента.ру