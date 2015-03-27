З Землею розминувся величезний астероїд, який підійшов на максимально близьку відстань

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на британське видання Express.

Астероїд і планета були ближче всього у п'ятницю, 27 березня, о 9:21 за московським часом на дистанції близько 4,5 мільйона кілометрів.

У момент зближення астероїд перебував від Землі в 11 разів далі, ніж супутник, а його швидкість становила 10,16 кілометрів в секунду. Небезпеки для Землі небесне тіло не являло.

Читайте такожNASA: астероїд, що наблизився до Землі, має супутник

Об'єкт переміщається по витягнутій орбіті з максимальним віддаленням від Сонця в 2,8 астрономічних одиниці і максимальним наближенням у одну астрономічну одиницю. Період його обертання навколо світила дорівнює 2,57 року.