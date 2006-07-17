Уряд України нічого не крав у Microsoft

Кабінет Міністрів України заявляє, що користується винятково ліцензійними програмними продуктами компанії Microsoft.

Про це йдеться в офіційній заяві Кабміну, розміщеній на урядовому порталі.

У заяві зазначається, що уряд не укладав договорів про легалізацію комп`ютерних програм з компанією Microsoft.

Уряд прийняв ряд рішень для забезпечення легалізації програмного забезпечення. Так, у 2002 році розпорядженням Кабміну затверджена Концепція легалізації програмного забезпечення і боротьби з нелегальним його використанням.

Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання комп`ютерних програм в органах виконавчої влади" передбачено, зокрема, що органи виконавчої влади закуповують винятково ліцензійні екземпляри таких програм або екземпляри програм вільного використання. Також на Міністерство освіти і науки покладено функції з організації взаємодії органів виконавчої влади з питань використання комп`ютерних програм як об`єктів авторського права.

Постановою Кабінету Міністрів від 4 березня 2004 р. № 253 затверджено Порядок легалізації комп`ютерних програм в органах виконавчої влади і утворено міжвідомчу робочу групу.

У травні 2005 року було укладено договір між компанією "Microsoft Ireland Operations Limited" і Міністерством освіти і науки про легалізацію комп`ютерних програм виробництва компанії. Договором передбачалося, що компанія Microsoft надаватиме спеціальні пільгові цінові умови на комп`ютерні програми власного виробництва (без вказівки розмірів знижок) за умови, що органи виконавчої влади щорічно закуповуватимуть певну кількість екземплярів цих програм. Також безумовно, що терміни і порядок постачання екземплярів комп`ютерних програм, порядок проведення розрахунків визначається органами виконавчої влади самостійно в порядку, встановленому законодавством для закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.