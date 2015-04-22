Вчені піддали сумніву першість Дарвіна у створенні теорії еволюції

Стаття, докладно розповідає про недооцінених у свій час працях, була опублікована в Journal of Biological the Linnean Society, пише Газета.Ru.

У 1831 році Патрік Меттью опублікував книгу «Будівельний корабельний ліс і деревонасадження», в кінці якої припустив, що відбір не тільки забезпечує виживання найбільш пристосованих дерев, але й може призвести до зміни видів у процесі історичного розвитку. Меттью також припускав, що після катаклізмів виживають нечисленні примітивні форми, а при відсутності конкуренції після катастрофи еволюційний процес відбувається найвищими темпами. Незважаючи на революційність цих ідей, вони пройшли практично непоміченими.

Читайте такожВідмова кусатися захистив людство від вірусів

Вчені заявили, що ідеї Патріка Меттью були вельми недооцінені. Професор Майкл Уіл, один з авторів статті про роботу Меттью, стверджує, що, якщо Дарвін використовував логіку і чітко вибудувану систему аргументації, щоб переконати світ у своїх ідеях, то праця Меттью відрізняється стислістю, блискучими здогадками і є справжнім зразком дедукції. Щоб відновити історичну справедливість, професор Уіл збирається створити спеціальний веб-сайт, на якому будуть опубліковані праці Патріка Меттью.