Роскосмос вирішив пошукати інопланетян
У проект Федеральної космічної програми (ФКП) на 2015-2025 роки Роскосмос включив плани з пошуку слідів позаземного життя.
Це випливає з копії цього документа, наявного в розпорядженні РИА Новости.
В реалізації цих планів, за задумом Роскосмосу, допоможуть польоти ряду нових космічних апаратів.
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У проекті ФКП на 2016 рік значаться запуски супутників "Ломоносов" та міжнародної міжпланетної станції "Екзомарс" №1.
У 2017 році в планах як і раніше значиться пуск космічного апарату "Спектр-РГ". У 2018 році планується запустити "Екзомарс" №2, а в 2019 році - проект "Луна-Глоб".
Місяць планується вивчати за допомогою супутників "Луна-Глоб" (2019 рік), проекту "Луна-Ресурс-ОА" номер один (2021 рік) і Луна-Ресурс-ПА" (2022 рік).
Як повідомляв УНІАН, американське аерокосмічне агентство NASA заявило про старт нової програми з пошуку інопланетного життя NExSS, в рамках якої сліди позаземних цивілізацій і живих організмів будуть шукати не тільки планетологи, але і кліматологи.