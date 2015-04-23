Роскосмос вирішив пошукати інопланетян

Це випливає з копії цього документа, наявного в розпорядженні РИА Новости.

В реалізації цих планів, за задумом Роскосмосу, допоможуть польоти ряду нових космічних апаратів.

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У проекті ФКП на 2016 рік значаться запуски супутників "Ломоносов" та міжнародної міжпланетної станції "Екзомарс" №1.

У 2017 році в планах як і раніше значиться пуск космічного апарату "Спектр-РГ". У 2018 році планується запустити "Екзомарс" №2, а в 2019 році - проект "Луна-Глоб".

Місяць планується вивчати за допомогою супутників "Луна-Глоб" (2019 рік), проекту "Луна-Ресурс-ОА" номер один (2021 рік) і Луна-Ресурс-ПА" (2022 рік).

Як повідомляв УНІАН, американське аерокосмічне агентство NASA заявило про старт нової програми з пошуку інопланетного життя NExSS, в рамках якої сліди позаземних цивілізацій і живих організмів будуть шукати не тільки планетологи, але і кліматологи.