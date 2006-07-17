Микола Басков купив автомобіль за 1 мільйон євро (фото)
13:01, 17 липня 2006Наука та IT
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Машина зроблена на спецзамовлення
Микола Басков відтепер їздитиме на ексклюзивному автомобілі, який був зроблений спеціально на замовлення. Hовий шикарний транспортний засіб зроблено компанією Bentley, причому цю машину зібрали відразу з двох стандартних седанів Bentley, внаслідок чого довжина «баскомобіля» становить близько 8 метрів!
За даними газети «Життя», Микола Басков заплатив на свій автомобіль близько 1 млн. євро! Гроші, звичайно, величезні, та зате тепер у російського співака буде унікальний лімузин, в якому є холодильник, телевізор, бар і багато чого іншого.
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