Зонд NASA передав на Землю унікальні знімки Плутона
Американський космічний апарат New Horizons, що наближається до Плутона, передав на Землю фотографії цієї планети
Знімки, опубліковані на сайті NASA, повідомляє Лента.ру.
Зйомка дозволяє бачити яскраві і темні ділянки на поверхні Плутона. Згідно з інтерпретацією вчених, світла зона на одному з полюсів може виявитися полярною шапкою.
«Коли ми наближаємося до Плутона, ми починаємо розрізняти інтригуючі риси, такі, як яскраву область біля видимого полюса Плутона», — сказав асистент адміністратора Управління наукових польотів NASA у Вашингтоні Джон Грансфелд.
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До 14 липня 2015 року автоматична міжпланетна станція НАСА New Horizons повинна наблизиться на мінімальну відстань до Плутона — 12,5 тисячі кілометрів.
У середині квітня New Horizons передав на Землю перші кольорові знімки Плутона, а до цього отримав чорно-білі фотографії, які були анімовані. Станція також зробила чорно-білі знімки супутників Плутона — Харона, Нікти і Гідри.