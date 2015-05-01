Зонд NASA передав на Землю унікальні знімки Плутона

Знімки, опубліковані на сайті NASA, повідомляє Лента.ру.

Зйомка дозволяє бачити яскраві і темні ділянки на поверхні Плутона. Згідно з інтерпретацією вчених, світла зона на одному з полюсів може виявитися полярною шапкою.

«Коли ми наближаємося до Плутона, ми починаємо розрізняти інтригуючі риси, такі, як яскраву область біля видимого полюса Плутона», — сказав асистент адміністратора Управління наукових польотів NASA у Вашингтоні Джон Грансфелд.

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До 14 липня 2015 року автоматична міжпланетна станція НАСА New Horizons повинна наблизиться на мінімальну відстань до Плутона — 12,5 тисячі кілометрів.

У середині квітня New Horizons передав на Землю перші кольорові знімки Плутона, а до цього отримав чорно-білі фотографії, які були анімовані. Станція також зробила чорно-білі знімки супутників Плутона — Харона, Нікти і Гідри.