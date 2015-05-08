NASA випробовує безпілотний конвертоплан (фото, відео)

Прототип конвертоплана GL-10 оснащений поворотними крилами, які після вертикального зльоту і набору висоти переводять двигуни в горизонтальну позицію.

Таким чином безпілотник перетворюється з гелікоптера в літак з розмахом крил близько трьох метрів і масою трохи більше 28 кг, повідомляє "Популярна механіка".

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Кожне з крил GL-10 оснащене чотирма електродвигунами, ще два мотори розміщені в районі хвоста. Поки гібридний дрон залишається лише прототипом, але його творці мають намір адаптувати технологію для доставки вантажів або розвідувальних цілей.