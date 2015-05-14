В Японії з'явиться смартфон з розпізнаванням райдужної оболонки ока

Engadget повідомляє, що нову технологію планується використовувати для розблокування мобільних гаджетів і платежів, пише Лента.ру.

Arrows NX F-04G з оригінальною системою ідентифікації задуманий виробником техніки та мобільним оператором як відповідь грабіжникам.

Читайте такожПляшки віскі зможуть спілкуватися зі смартфонами любителів міцних напоїв

Якщо не вважати розпізнавання райдужки, то інші характеристики смартфона цілком звичайні: 5,2-дюймовий екран, 3 гігабайти оперативної пам'яті і 32 гігабайти пам'яті для зберігання призначених для користувача даних.

Як операційну систему Arrows NX F-04G отримає Android 5.0. Передбачається, що спочатку телефон буде продаватися тільки в Азії.