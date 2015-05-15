За останні чотири роки в Україні стало вдвічі більше читачів електронних книг

Про це повідомляється у дослідженні представництва аналітичної компанії TNS в Україні.

Згідно з дослідженням, найчастіше електронні книги використовують українці віком 12-24 роки (частка - 24,6% респондентів). У віці 45-65 років лише 5,5% громадян вважають за краще читати книги в електронному форматі, а 70,7% читають друковані видання.

Читайте такожFacebook забезпечив безкоштовним інтернетом мільярд осіб«Незважаючи на розвиток інтернету і популярність електронних книг, українці воліють читати все ж паперові видання. Відсоток українців, які читають друковані книги, незначно впав з 64,5% у 2011 році до 62% у 2014 році», - наголошується в повідомленні.

У дослідженнях, які проводилися починаючи з 2010 року, брали участь 10 тис. громадян України у віці 12-65 років у містах з населенням понад 50 тис. осіб (крім території Криму).

Довідка УНІАН. Представництво компанії TNS в Україні є однією з найбільших компаній в галузі маркетингових досліджень. Компанія TNS працює у більш ніж 80 країнах. З осені 2008 року TNS входить до складу Kantar Group - дослідницького підрозділу міжнародного рекламно-комунікаційного холдингу WPP.