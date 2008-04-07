США виділять для банку ядерного палива 17 тонн урану з військових надлишків

США виділять 50 мільйонів доларів МАГАТЕ для забезпечення стабільних поставок ядерного палива, йдеться в декларації, прийнятій за підсумками переговорів президентів Росії і США в Сочі.

"США розбавляють 17,4 тонни надлишкового ВОУ (високозбагаченого урану) із своїх військових програм, і беруть зобов`язання надати 50 мільйонів доларів на створення міжнародного паливного банку МАГАТЕ для забезпечення надійних поставок ядерного палива", - наголошується в документі.

У декларації сторони також заявили про намір сприяти "країнам, що розглядають можливість розвитку ядерної енергетики, в створенні необхідної інфраструктури, зокрема ядерних реакторів", вивчити "можливості сприяння в галузі фінансування", а також забезпечити, серед іншого "постачання свіжого ядерного палива та поводження з відпрацьованим ядерним паливом".