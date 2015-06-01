У Росії з'ясували причину аварії "Прогресу"

Про це повідомляє Федеральне космічне агентство.

Згідно висновків комісії, причина пошкоджень корабля, отриманих в результаті позаштатного відділення 3-го ступеня «Союзу» та «Прогресу», полягає в конструктивних особливостях спільного використання транспортного вантажного корабля та ракети-носія, пов'язана з частотно-динамічними характеристиками даної зв'язки.

«Ця конструктивна особливість була не в повній мірі врахована при проведенні дослідно-конструкторської роботи по створенню даного ракетно-космічного комплексу», - йдеться в повідомленні.

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«В даний час «Роскосмос» розробляє план заходів з проведення подальших льотних випробувань космічного комплексу. 9 червня 2015 року «Роскосмос» визначить скоригований графік програми пілотованих запусків на 2015 рік (у тому числі - і транспортних вантажних кораблів)», - зазначає Федеральне космічне агентство.

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