Путін підписав закон про "право на забуття": пошуковики тепер зобов'язані видаляти неугодну інформацію
Президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про внесення змін у Федеральний закон "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" та статті 29 та 402 Цивільного кодексу Російської Федерації".
Про це повідомляється на сайті Кремля.
Законом встановлюється, що оператор пошукової системи на вимогу фізичної особи (заявника) зобов'язаний припинити видачу сайтів з недостовірною, а також "неактуальною" або такою, що "втратила значення для фізичної особи з огляду на подальші події або її дії" інформацією, причому критеріїв визначення актуальності немає.
Читайте такожДерждума Росії прийняла в другому читанні проект закону про "право на забуття""Виняток становить інформація про події, які містять ознаки кримінально караних діянь, строки притягнення до кримінальної відповідальності за якими ще не спливли, і інформація про вчинення фізичною особою злочину, за яким не знято або не погашено судимість", - йдеться в повідомленні.