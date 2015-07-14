Путін підписав закон про "право на забуття": пошуковики тепер зобов'язані видаляти неугодну інформацію

15:02, 14 липня 2015
Наука та IT
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Президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про внесення змін у Федеральний закон "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" та статті 29 та 402 Цивільного кодексу Російської Федерації".

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Про це повідомляється на сайті Кремля.

Законом встановлюється, що оператор пошукової системи на вимогу фізичної особи (заявника) зобов'язаний припинити видачу сайтів з недостовірною, а також "неактуальною" або такою, що "втратила значення для фізичної особи з огляду на подальші події або її дії" інформацією, причому критеріїв визначення актуальності немає.

Читайте такожДерждума Росії прийняла в другому читанні проект закону про "право на забуття""Виняток становить інформація про події, які містять ознаки кримінально караних діянь, строки притягнення до кримінальної відповідальності за якими ще не спливли, і інформація про вчинення фізичною особою злочину, за яким не знято або не погашено судимість", - йдеться в повідомленні.

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