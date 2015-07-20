Російський бізнесмен вкладе $100 мільйонів в пошук інопланетян

Про це повідомляє Російська служба ВВС за інформацією газети "Ведомости".

Як розповів виданню сам Мільнер, головною метою проекту є організація збору, обробки і поширення інформації про можливі сигнали, що надходять на землю з космосу.

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Ідеологом проекту Мільнер назвав фізика Стівена Хокінга, а його "науковими лідерами" – Френка Дрейка і Джеффа Марсі. Бізнесмен стверджує, що обидва вони вже дали згоду на участь у проекті в якості координаторів досліджень.

Фінансувати проект Мільнер має намір з особистих коштів, оскільки держави не наважуються вкладати гроші в такі дослідження. Зокрема, бізнесмен планує фінансувати оренду телескопів і комп'ютерних мереж.

Учасники проекту мають намір досліджувати значно більше зірок і галактик з більш слабкими сигналами і в більш широкому діапазоні частот, ніж зараз. Очікується, що проект допоможе розширити охоплення таких досліджень більш ніж у 100 разів.