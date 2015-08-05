Китайські вчені з'ясували, що гостра їжа сприяє довголіттю
08:36, 05 серпня 2015Наука та IT
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Гостра їжа, особливо з додаванням свіжого перцю чилі, сприяє довголіттю, з'ясували вчені з Китаю.
Вчені з Китаю встановили, що вживання гострої їжі сприяє довголіттю / blog.kfoods.com
У дослідженні, опублікованому в медичному виданні BMJ, взяли участь близько півмільйона чоловік у віці від 30 до 79 років, передає Бі-бі-сі.
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За даними дослідження, у тих, хто регулярно вживає гостру їжу, знижений ризик серцево-судинних, респіраторних і ракових захворювань.
Також наголошується, що в перці чилі, який є майже у всіх гострих стравах Китаю, міститься капсаїцин, що володіє протизапальними властивостями.
При цьому в дослідженні говориться, що остаточні висновки про універсальну корисність гострої їжі робити ще рано.
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