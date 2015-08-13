NASA зробило знімок сезонного "водоспаду" на Марсі
Космічне агентство NASA показало фото сезонного водяного потоку на крутому схилі каньйону серед марсіанських долин Марінера.
Знімок був знятий 21 липня 2015 року камерою HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) орбітального апарату MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), пише в четвер Новое время з посиланням на сайт організації.
На фото показано ділянку протяжністю 536 метрів зі слідами лінійних утворень, які протягом року з'являються і зникають. На думку астрономів, це явище викликане підземними водами, які іноді виходять на поверхню.
Читайте такожВчені знайшли на Марсі сліди великого озера
Вода на Марсі в основному присутня у вигляді льоду, більшість якого - на полюсах. Значні запаси замороженої води знаходяться і в шарах ґрунту під поверхнею. За припущенням вчених, значні запаси води можуть розташовуватися як раз в знятих каньйонах долин Марінера. Деякі фахівці припустили, що подібні лінії могли з'явитися через вплив піску.