NASA зробило знімок сезонного "водоспаду" на Марсі

Знімок був знятий 21 липня 2015 року камерою HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) орбітального апарату MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), пише в четвер Новое время з посиланням на сайт організації.

На фото показано ділянку протяжністю 536 метрів зі слідами лінійних утворень, які протягом року з'являються і зникають. На думку астрономів, це явище викликане підземними водами, які іноді виходять на поверхню.

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Вода на Марсі в основному присутня у вигляді льоду, більшість якого - на полюсах. Значні запаси замороженої води знаходяться і в шарах ґрунту під поверхнею. За припущенням вчених, значні запаси води можуть розташовуватися як раз в знятих каньйонах долин Марінера. Деякі фахівці припустили, що подібні лінії могли з'явитися через вплив піску.