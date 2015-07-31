NASA зробило знімок ущелин на поверхні Марса (фото)

NASA вдалося сфотографувати ущелини, вкриті льодом, на поверхні Марса, передає DT.UA. На зображенні, яке було опубліковано на сайті NASA, можна розгледіти мороз в нішах кратерів Марса.

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Іній підкреслює нерівності в ущелинах, оскільки утворюється в різній кількості в залежності від схилів, тіней і типу матеріалу, з якого складається поверхня. Підніжжя скель залишаються темними, в той час як мороз підкреслює вершину і простягається вниз по схилу.