NASA зробило знімок ущелин на поверхні Марса (фото)
18:54, 31 липня 2015Наука та IT
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На Марсі утворюються сезонні заморозки, такі ж, як і на Землі, але на поверхні планети вони утворюються за допомогою діоксиду вуглецю або "сухого льоду", а не замерзлої води.
Так виглядають замерзлі ущелини на поверхні Марса / NASA
NASA вдалося сфотографувати ущелини, вкриті льодом, на поверхні Марса, передає DT.UA. На зображенні, яке було опубліковано на сайті NASA, можна розгледіти мороз в нішах кратерів Марса.
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Іній підкреслює нерівності в ущелинах, оскільки утворюється в різній кількості в залежності від схилів, тіней і типу матеріалу, з якого складається поверхня. Підніжжя скель залишаються темними, в той час як мороз підкреслює вершину і простягається вниз по схилу.
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