Євросоюз вирішив боротися з тероризмом в інтернеті

На суботній зустрічі в Люксембурзі міністри Європейського Союзу ухвалили посилити закон про боротьбу з тероризмом, передає ВВС. Згідно з новими поправками, злочинами вважатиметься будь-яка публічне підбурення до терористичної діяльності, зокрема пропаганда тероризму в інтернеті, а також вербування і тренування терористів за допомогою інтернет-сайтів.

На думку політиків Євросоюзу, внесені до закону про боротьбу з тероризмом зміни стали істотним поліпшенням європейського законодавства, оскільки інтернет є потужним інструментом дії.

Відтепер суди будуть наділені правом вимагати закриття екстремістських сайтів. Принагідно міністри ЄС зазначили, що, відповідно до вимог скандинавських країн і представників правозахисних організацій, нові поправки не будуть використані для обмеження свободи слова.

Крім внесення поправок до закону про боротьбу з тероризмом, був прийнятий план, згідно з яким до кінця 2008 року буде створена спеціальна система сповіщення про факти крадіжки вибухових речовин і детонаторів. Метою цього плану є відвернення потрапляння вибухівки до рук терористів.

Як раніше повідомив координатор ЄС по боротьбі з тероризмом Жиль де Кершов (Gilles de Kerchove), слова якого наводить агентство, загроза тероризму в Європі не зменшується, а в інтернеті близько п`яти тисяч сайтів, які терористи використовують для створення радикальних настроїв у європейської молоді.

Лента.ру