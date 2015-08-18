Вченими виявлено нові галактики — супутники Чумацького Шляху

Стаття про відкриття опублікована на Fermilab, передає РИА Новости.

Слабкі космічні об'єкти були виявлені в процесі дослідження темної енергії в рамках проекту Dark Energy Survey, спрямованого на вивчення темної енергії і темної матерії.

Найближчий з відкритих об'єктів знаходиться на відстані близько 80 тисяч світлових років, самі далекі – на відстані приблизно 700 тисяч світлових років. Ці об'єкти в середньому в мільярд разів слабкіші, ніж Чумацький Шлях і в мільйон разів менш масивні. Найменша з карликових галактик має близько 500 зірок.

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Супутникові галактики – це відносно невеликі космічні об'єкти, що обертаються навколо великих галактик, подібних Чумацькому Шляху. В карликових галактиках міститься менше 1000 зірок, на відміну від галактик середнього розміру, в яких можуть бути мільярди світил. На думку вчених, невеликі галактики особливо багаті темною матерією, що становить близько 25% всього речовини Всесвіту.

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Як повідомляв УНІАН, американські астрономи з Колумбійського університету вважають, що в центральній частині Чумацького Шляху знаходиться область площею 12 на 12 парсек, яка заповнена мертвими і вмираючими зірками.