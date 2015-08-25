Власники торрент-трекерів почали блокувати доступ для користувачів Windows 10

Згідно з політикою конфіденційності компанії, Microsoft не лише збирає і зберігає інформацію про своїх користувачів, але і залишає за собою право передавати її антипіратським компаніям.

За словами власників торрент-трекерів, користувачам Windows 10 масово закривають доступ через великий обсяг інформації, зібраної новою операційною системою. Зокрема, Microsoft може передавати дані про торенти найбільшому виробникові антипіратського ПО компанії MarkMonitor, повідомляє IGate.

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До того ж, Windows 10 відправляє вміст локальних дисків користувачів на один з серверів Microsoft і передає інформацію про пірингові мережі антипіратським групам, повідомляють оператори торрентів.

«Windows 10 направляє вміст локальних дисків користувачів прямо на один з таких серверів», — стверджує представник торрент-трекера iTS. Його підтримують і інші колеги. «Обмінник» BB стверджує, що виявив активність Windows 10, націлену на збір даних про користувача і їх передачу третім особам. В тому числі і правовласникам. А це дозволить антипіратським компаніям встановлювати особистості тих, хто користується нелегальним контентом, завантажує файли з торентів.

Раніше УНІАН повідомляв, що протягом перших діб після випуску Windows 10 нову операційну систему Microsoft встановили на 14 млн пристроїв. За підсумками 29 липня, коли почалися скачування Windows 10, інтернет-провайдери з усього світу розповіли про значне підвищення навантаження на обладнання. У порівнянні з нормальними показниками трафік зріс на 35%.