На МКС в наукових цілях доставили японське віскі

Корабель "Коуноторі" з продуктами, водою і декількома пакетами віскі "Санторі" успішно пристикувався до станції у вівторок вдень, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Екіпажу, однак, не вдасться випити віскі в космосі. Спиртне доставлено на станцію в наукових цілях. У "Санторі" вирішили перевірити, як знаходження в космосі протягом року вплине на смак напою.

Як вважають у компанії, перебування в невагомості може зробити віскі м'якше на смак.

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Міжнародний екіпаж у складі росіянина Олега Кононенко, японця Кімія Юі і американця Челла Ліндгрена був доставлений на МКС в кінці липня.

На станції вже знаходилися росіяни Геннадій Падалка і Михайло Корнієнко, а також американець Скотт Келлі.